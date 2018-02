Wettstreit mit Kuschelfaktor: In Traboch laufen die Vorbereitung für die Alpaka-Schau. 200 Alpakas rittern um 55 Prämierungen.

Wer ist der oder die Flauschigste im ganzen Land? Diese Frage wird bei der Alpaka-Schau beantwortet © (c) Gregor Hiebl

Der „Ahhh“-Faktor wird ein großer sein bei der Alpaka-Schau, die von 10. bis 11. März in der Rinderzuchthalle in Traboch über die Bühne gehen wird. Denn die flauschigen Gesellen aus den südamerikanischen Anden sind wahre Publikumsmagneten. „Wir hoffen auf bis zu 4000 Besucher“, sagt Wolfgang Putzinger, Obmann der Alpaca Association Austria (AAA) und Mitveranstalter der Schau in Traboch.