Auch in Leoben wurden die Uni-Räte neu besetzt © Andreas Schöberl-Negishi

Die Montanuniversität Leoben hat Anfang Februar die Mitglieder der Burschenschaft "Leder" bis auf weiteres von der aktiven Teilnahme an akademischen Feierlichkeiten ausgeschlossen. Mit Hannes Hundegger wurde nun aber ein "Alter Herr" der Burschenschaft zum Uni-Rat bestellt. Die Vorgangsweise gegenüber der Burschenschaft werde man nicht ändern, sagte ein Sprecher der Montanuni auf Anfrage der Austria Presse Agentur.

Der von der FPÖ ernannte neue Uni-Rat sei ein "offensichtlich sehr erfolgreicher Geschäftsmann und Absolvent der Montanuniversität Leoben", erläuterte Pressesprecher Erhard Skupa. Beide von der Regierung neu ernannten Uni-Räte, Hundegger sowie Georg Feith, würden "wissen, wie die Montanuniversität funktioniert" und die Uni gehe davon aus, "dass beide ihrer Alma Mater sehr verbunden sind". Es stehe der Universität nicht zu, politische Zugehörigkeit zu bewerten.

Mit dem Ausschluss der Burschenschaft "Leder" von akademischen Feierlichkeiten hat sich die Montanuniversität Leoben offiziell von einem Flyer der Burschenschaf distanziert, der an der Montanuni verteilt worden war. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen Verhetzung gegen mehrere Personen eingeleitet.

Skupa präzisierte am Mittwoch, was unter dem Ausschluss "sämtlicher Mitglieder der Burschenschaft Leder von allen akademischen Feierlichkeiten" konkret zu verstehen ist - und was das für den künftigen Uni-Rat Hundegger bedeutet: "Bei den akademischen Feierlichkeiten hat bisher auch immer ein offizieller Repräsentant der Burschenschaft aktiv mitgewirkt. Solange die Staatsanwaltschaft ihr Ermittlungsverfahren nicht einstellt, sind die Mitglieder davon ausgeschlossen". Hundegger sei davon in keiner Weise betroffen, denn er würde bei Feierlichkeiten als "Repräsentant" der Uni auftreten. Grundsätzlich könne die Universität "niemanden in der Zuhörerschaft das Tragen von Couleur verbieten", so der Sprecher der Uni.