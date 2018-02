Facebook

Nach einem aufsehenerregenden Todesfall in Leoben-Göss ermittelte am Mittwoch stundenlang die Polizei. Auf einem Forstweg im Schladnitzgraben wurde ein Mann - es soll sich um einen Jäger handeln - sitzend gefunden. Der Mann wies eine Schussverletzung im Thoraxbereich auf und war zum Zeitpunkt des Auffindens noch am Leben.

