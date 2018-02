Trofaiach"Vermisster" zeigte sich überrascht von Suchaktion

Facebook

Schneeschuhwanderer (Sujetbild) © Jag_cz

Eine großangelegte Suchaktion gab es am Dienstag nach einem 58-jährigen Niederösterreicher, der am Montag zu einer Schneeschuhwanderung in den Gössgraben aufgebrochen war. Als ihn die Suchmannschaften nach zwei Stunden antrafen, zeigte der sich überrascht. Er sei ohnehin auf dem Abstieg ins Tal gewesen.

Der Mann aus dem Bezirk Tulln hatte zuletzt Montagfrüh mit seiner Mutter telefoniert. Ihr erzählte er, dass er eine Schneeschuhwanderung im Bereich des Gössgrabens über den Graskogel unternehmen wolle. Danach bestand kein Kontakt mehr zu dem Mann, in dem Gebiet gibt es kaum Mobilnetzempfang. Am Dienstag alarmierte die besorgte Mutter die Polizei, um 11 Uhr wurde eine Suchaktion der Alpinpolizei und der Bergrettung eingeleitet.

Geretteter Schneeschuhwanderer: "Danke an die Bergretter!"

Ehrgeiziger Wanderer

Mehrere Bergrettungs-Ortsstellen aus dem Bezirk Leoben, dazu die Lawinenhundestaffel und auch die Feuerwehr beteiligten sich an der Suche. Insgesamt waren 50 Helfer im Einsatz. Nach rund zwei Stunden trafen sie den Vermissten im Bereich des Graskokgels wohlauf an. Er marschierte mit den Einsatzkräften zusammen ins Tal.

"Er wollte unbedingt auf die Grabnerspitze und ist sich mehrmals vergangen. Als es dunkel wurde, hat er seine Stirnlampe eingeschaltet und ist einfach weitermarschiert", berichtet Wolfgang Ritzinger von der Alpinen Einsatzgruppe Hochsteiermark. Der Niederösterreicher sei körperlich in einem guten Zustand und auch gut ausgerüstet gewesen.

