Am Montag nach den Semesterferien erklingen die ersten Töne in der neuen Musikschule in der Hauptstraße.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitten in den Umsiedlungsarbeiten von der alten in die neue Musikschule © Grill

Trofaiachs Musikschullehrer haben auch in den Semesterferien alle Hände voll zu tun. Sie packen beim Siedeln der Instrumente von der alten in die neue Musikschule kräftig mit an. Das neue Domizil liegt bekanntlich in der Hauptstraße, im ehemaligen Gebäude der Sparkasse, das für modernste Anforderungen einer Musikschule adaptiert wurde. Bereits nach den Semesterferien werden erste Klänge im neuen Haus, in dem die Stadtgemeinde Mieter ist, ertönen, denn am Montag, dem 26. Februar, startet hier der reguläre Musikschulbetrieb.

Grund für die Umsiedlung: Die Räumlichkeiten in der bisherigen Musikschule in der Kehrgasse sind zu klein geworden, denn mittlerweile gibt es mehr als 300 Schülerinnen und Schüler und 17 Lehrer. In der neuen Musikschule wird es im Erdgeschoss auch einen kleinen Konzertsaal geben, in dem auch öffentliche Aufführungen stattfinden werden. Für die Einrichtung und auch für notwendige neue Instrumente wurden von der Stadt etwa 150.000 Euro investiert.

Mit der Umsiedlung der Musikschule in das Zentrum erhofft man sich auch eine deutliche Steigerung der Frequenz in der Hauptstraße. Sozusagen ein zusätzlicher Faktor zur Belebung der Innenstadt.

In den Räumlichkeiten der bisherigen Musikschule wird ein Ärztezentrum entstehen, in dem zwei praktische Ärztinnen und ein Psychiater ordinieren werden.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.