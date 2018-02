Nach mehr als zehn Jahren wird in Kammern wieder ein Bauprojekt für Mehrparteienhäuser gestartet – mit öffentlicher Beteiligung.

Vor mehr als zehn Jahren wurden in Kammern im Liesingtal die letzten Mehrparteienhäuser gebaut © LR Martin Kaiser

Kammern ist eine der wenigen Zuzugsgemeinden im Bezirk Leoben und möchte das in Zukunft bleiben“, sagt Kammerns Bürgermeister Karl Dobnigg. Um Familien und jungen Leuten die Chance weiterhin bieten zu können, in Kammern wohnhaft zu bleiben oder sich hier anzusiedeln, sei man als Gemeinde bemüht, dementsprechende Wohnmöglichkeiten zu schaffen, meint Dobnigg.

Zahlreiche Interessenten

Am Montagabend informierte der Bürgermeister zahlreiche Interessenten über das Projekt „Wohnpark Kammern“, das mit der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal umgesetzt werden soll. Erich Feix und Andreas Rührnößl von der Siedlungsgenossenschaft standen ebenfalls für Fragen zur Verfügung.

Das Interesse an dem Projekt Wohnpark ist groß Foto © KK

„Die Siedlungsgenossenschaft Ennstal wird bald am Gelände der ehemaligen Tischlerei Habenbacher/Loidl bis zu 30 Wohnungen errichten“, so Dobnigg. „Leistbare Wohnungen“ sollen es werden, verspricht er. „Und es wird unterschiedliche Wohnungstypen geben – von Zwei-Zimmer-Wohnungen bis zu großen, reihenhausähnlichen Maisonette-Wohnungen“, sagt Dobnigg. Und zwar in der Größe von 45 bis 90 Quadratmetern. 20 Personen beziehungsweise Jungfamilien hätten bis jetzt Interesse kundgetan.

Notwendiger Schritt

Vor mehr als zehn Jahren seien das letzte Mal Mehrfamilienhäuser in Kammern gebaut worden. So sieht Dobnigg die Entwicklung des „Wohnparks“ als einen notwendigen Schritt: „Umso mehr, als für die kommende Zeit ein Zuzug prognostiziert wird.“ Neben dem „grünen Mittelpunkt“ des „Wohnparks“ sollen im Anschluss im Westen zwölf bis 15 Bauparzellen für Einfamilienhäuser entstehen. Sie sollen jeweils etwa 1000 Quadratmeter haben.

Neben dem Projekt „Wohnpark“ soll sich auch im Bereich Betreutes Wohnen etwas tun. „Die SeneCura-Gruppe, die das Sozialzentrum Kammern – das Haus Viola – sowie viele weitere Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Österreich betreibt, wird acht Wohneinheiten für Betreutes Wohnen einrichten“, so Dobnigg, der sich durch die räumliche Nähe zum „Wohnpark“ etliche Vorteile für das Betreute Wohnen erwartet.