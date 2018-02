'Let's Play'Ausgelassener Spieleabend beim Grazer Tuntenball

Facebook

Let's Play(boy)! Das Motto wurde frei und zügig interpretiert © Jürgen Fuchs

Die Spielwarenabteilungen dürften ziemlich leer gekauft sein: Allein Tausende Spielkarten wurden kunstvollst in Frisuren integriert und zu Röcken drapiert – vor allem für das absolute Lieblingskostüm des Abends, die Herzkönigin. Aber auch so mancher Roulette- oder Pokertisch war anscheinend vom Casino nebenan in den Congress spaziert: „Let’s Play“ lautete das verspielte Motto der schrillsten Ballnacht der Steiermark – und das war durchaus auch sportlich zu interpretieren: Praktische Sache für die ganz Bequemen (wie „Voice of Germany“-Finalistin Anna Heimrath) – sie kamen einfach im Jogginganzug zum Ball.

Nach der Polonaise am Schachbrett zu Musik aus „Game of Thrones" und „Tetris" wurden nicht nur die „Winter Tuntathletics" (u. a. im Handtaschen-Curling) ausgetragen, sondern auch die olympische Fackel entzündet – zumindest die fast echte, die andere brennt noch in Pyeongchang.

Tuntenball-„Hohepriesterin“ Alexandra Desmond feierte im weißen Kleid einen Sieg bei der „Ehe für alle“ und tröstete das Publikum: „Der Frühling kommt, egal was jetzt politisch oder meteorologisch passiert.“

Der Verein „RosaLila PantherInnen“ bleibt mit seinen Menschenrechtsprojekten dank des Balls jedenfalls unabhängig: „Mit dem Erlös können wir unsere Arbeit ein Jahr lang finanzieren“, sagt Obmann Joe Niedermayr.

Video: Grazer Tuntenball 2018

VIPs und ein bisschen mehr bekannte VIPs

Obwohl am Ball traditionell jeder Gast ein VIP ist, wurden auch einige prominente Gäste gesichtet - wie Stammgast Alfons Haider, Schauspieler Michael Ostrowski und sogar die (ok, nur fast echte) Queen ...

Let's Play!: Noch mehr Fotos von der Tuntenball-Spielwiese Manche trugen ein ganzes Bällebad am Körper ... für andere war der Würfel bei der Kostüm-Entscheidung bald gefallen ... andere ließen einmal die Puppen tanzen ... und die nächsten griffen wiederum in die Cosplay- und Anime-Kiste. Der Herr hier hat sich offenbar als Michael Ostrowski verkleidet. Sehr gelungen!

Ziemlich groß und bunt war das "Spielbrett": Den Spieltrieb konnten die Gäste bei Stationen wie einem Bällebad, im Waterpark, einer "Spielhölle" dem "Candyland" oder der Disco im Steiermark-Saal ausleben, der sich in "Barbie's Traumhaus" verwandelte.

Die Spiele haben begonnen: Von schrill bis schräg - die Gäste am Grazer Tuntenball "Let's Play" - oder Herzkönigin für eine Nacht ... Tuntenball-Organisator Joe Niedermayr und Teile seines Teams wurden heuer von Grazer Modeschülerinnen eingekleidet - passend zum "Let's Play"-Motto mit Spielkarten & Co. Voice-of-Germany-Finalistin Anna Heimrath und Alfons Haider Künstler Tom Lohner, hier mit seiner Frau, wurde als "Hete des Jahres" ausgezeichnet

Als Unterhaltungs-Acts waren u. a. Sidestep, "Voice of Germany"-Finalistin Anna Heimrath, Tamara Mascara, Patricia Puff und Dutzi Ijsenhower dabei, die eine "Bunte Stunde" mit lustigen Spielen veranstaltete. Auch das Finale zur Miss Tuntenball wurde direkt am Ball ausgetragen. Die Kandidatinnen um die Nachfolge von Samantha Gold: Rachel Estrella Cloud, Gloria Glowjob, Chantall Cavalli, Kween Melania und Cherry T Joystick.

Zwei Ehrungen und zwei Partys nach der Party

Bei der Eröffnung ehrte Moderatorin Miss Desmond Künster Tom Lohner als "Hete des Jahres", später in der Nacht wurde noch Miss Candy zur Patronesse auf Lebenszeit ernannt. Und nach dem Ball konnte noch weitergefeiert werden: bei den Tuntenball-Partys im Kottulinsky und Monkeys.

