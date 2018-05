Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Kärntens SPÖ-Chef kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung bei der Mindestsicherung und will die Länder und Gemeinden auf dem Umweg über den Bundesrat davor bewahren, dass der Bund die Kosten auf sie abwälzt.

Warnschuss in Richtung türkis-blau

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser mit dem neuen SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher © KK/SPÖ/Gert Eggenberger

Der Kärntner SPÖ-Chef Peter Kaiser hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Klagenfurt die Bundesregierung kritisiert. Er sieht eine "Entwicklung, die einen Umbau der Zweiten Republik bewirken könnte". Bei Materien wie der Mindestsicherung, aber auch beim Pflegeregress, der Notstandshilfe und der AUVA werde das föderale Grundprinzip nicht so vollzogen, wie es angebracht wäre, meinte Kaiser.