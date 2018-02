Kleine Zeitung +

Olympia im Steirerland "Bewerben uns nicht für ein Debakel"

Was spricht für Winterspiele 2026 in der Steiermark, was dagegen? Am Dienstag sprachen darüber der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und Klaus Zeyringer (Autor von "Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte"). Am Ende gab es ein Jobangebot.