Am Dienstag beraten die Ausschüsse im Grazer Landhaus. Ein Punkt: Die Anpassung der Politikergehälter in Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern.

Steirischer Landtag © Juergen Fuchs

Vor der eigentlichen Landtagssitzung (März) tagen die Ausschüsse, so auch am Dienstag. Offiziell stehen die Forderungen des Jugendlandtags im Mittelpunkt: "Mit der Behandlung ihrer Anliegen im Landtag soll dem Engagement der Jugendlichen Respekt gezollt werden", betonten am Montag die Jugendsprecher Lukas Schnitzer (VP) und Michaela Grubesa (SP). Inhaltlich geht es etwa um Lehrlingsunterkünfte, Öffis etc.

