Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer in Graz die Augen offen hält, stößt auch auf kreatives Urban Gardening © Flickr/ErWin

1. Wetter

Am Dienstag wird die Luftschichtung von Osten her labiler. Am Vormittag scheint noch verbreitet die Sonne und es wird sehr mild. In weiterer Folge entstehen Quellwolken und am Nachmittag fortschreitend einige Regenschauer und Gewitter. In den Abendstunden beruhigt sich das Wetter wieder. Nach Frühtemperaturen um 10 Grad steigen die Werte vor den Schauern auf bis 23 Grad. Auch der Mittwoch ist unbeständig. Es sind einige Regengüsse und Gewitter möglich, vereinzelt ist es sonnig. Die Tiefstwerte liegen in der Früh bei 9 Grad, tagsüber kann es bis zu 24 Grad geben.

2. Luftgüte und Pollen

Bei allgemein guter Luftqualität ist wetterbedingt mit einem leichten Ansteigen der Ozonkonzentrationen zu rechnen, erhöhte Belastung ist jedoch nicht zu erwarten. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser sowie durch Platane, Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt. In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße. In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer). In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert. In der Peter-Rosegger-Straße kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen.





kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen. In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer) Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert. In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA) In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz bewegt

Bis morgen wirft der erste "Spähtrupp" des Olympischen Komitees einen prüfenden Blick auf die Sportstätten in Graz. In Graz-Liebenau werden die Eishalle besichtigt, um die Tauglichkeit als Curling-Arena zu testen, und das Stadion für Eröffnungs- und Schlussfeier. Auch Stadthalle/ Messe sind am Programm (geplantes Pressezentrum). Die siebenköpfige Delegation besucht auch Schladming und die Ramsau.

5. Heute ist...

"No Socks Day", der Ohne-Socken-Tag. Dieser wird am 8. Mai aber nur in den USA "gefeiert", also muss heute in Graz wohl niemand um seinen Geruchssinn bangen. ;-)

6. Ausgewählte Veranstaltungen

Heimische Frühlingswiesen

Heute präsentieren BiologInnen und KräuterpädagogInnen der sieben Naturparke der Steiermark zum achten Mal ihre blühenden Frühlingswiesen in der Grazer Herrengasse vor dem Landhaus. Informiert wird über Wildkräuter, Wiesenblumen auf den steirischen Frühlingswiesen sowie über die Bedeutung der Kräuter für die Erhaltung der natürlichen Vielfalt in der Steiermark.

Landhaus, Graz. 8. Mai, 10-17 Uhr. Tel. 0 664 832 13 37





Heute präsentieren BiologInnen und KräuterpädagogInnen der sieben Naturparke der Steiermark zum achten Mal ihre blühenden Frühlingswiesen in der Grazer Herrengasse vor dem Landhaus. Informiert wird über Wildkräuter, Wiesenblumen auf den steirischen Frühlingswiesen sowie über die Bedeutung der Kräuter für die Erhaltung der natürlichen Vielfalt in der Steiermark. Landhaus, Graz. 8. Mai, 10-17 Uhr. Tel. 0 Orte und Zeichen der Erinnerung

Anlässlich der Befreiung am 8. Mai 1945 gibt es einen CLIO-Vortrag und eine Buchpräsentation von Historiker Heimo Halbrainer. Das Buch "Orte und Zeichen der Erinnerung" dokumentiert erstmals vollständig die vielfältigen Erinnerungszeichen für die Opfer von Nationalsozialismus und Krieg in der Steiermark.

GrazMuseum, Graz. 8. Mai, 18 Uhr. Tel. (0316) 872 76 00



Alle Termine für heute finden Sie hier.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.