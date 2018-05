Facebook

Das Kunsthaus in Graz - Graz auf dem Kunsthaus © Flickr/Allie_Caulfield

1. Wetter

Heute bleibt es weiterhin wechselhaft. Es sind teils kräftige Regenschauer zu erwarten. In der zweiten Tageshälfte mischen sich Gewitter dazu, die bis in die Nacht hinein auch größere Niederschlagsmengen bringen können. Frühtemperaturen um 15 Grad, Tagesmaxima bis 23 Grad. Am Samstag fallen nochmals einige Regenschauer, die anfangs auch noch kräftig sind. Höchsttemperaturen bis 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Jahreszeitlich bedingt und auch aufgrund der labilen Wetterlage ist die Luftqualität derzeit sehr gut. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser, Platane, Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





In der Peter-Rosegger-Straße kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen.





In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz bewegt

Nördlich der Grazer Radetzkybrücke wurde nun eine zweite "Ersatzbrücke" für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Die Behelfsbrücke ist eine notwendige Umfahrung einer Baustellenausfahrt, wo täglich mehrere schwer beladene Lkw den alten Geh- und Radweg kreuzen müssen. Die Konstruktion wird nun ein Jahr lang in Betrieb bleiben. Die Kosten dafür sind Teil der gut 80 Millionen Euro, die die Holding Graz für die Errichtung des Zentralen Speicherkanals budgetiert hat.

5. Heute nicht verpassen

6. Heute ist...

der 4. Mai und für Star Wars-Fans eines klar: "May the 4th be with you!" Einem TV-Simultanübersetzer ist bei einer Pressekonferenz anlässlich der deutschen Premiere von Star Wars Episode III nämlich Folgendes passiert:

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.