Unbeständige Aussichten für die nächsten Tage - auch vom Schlossberg aus © Flickr/ErWin

1. Wetter

Am Donnerstag halten sich in Graz die recht feuchten und labilen Luftmassen. Am Vormittag scheint teils noch die Sonne, gegen Mittag bilden sich aber schon Regenschauer. In der zweiten Tageshälfte entwickeln sich dann zahlreiche Regenschauer und auch Gewitter. Das Unwetterpotential ist leicht erhöht. Frühwerte um 14 Grad, tagsüber dann schwüle 25 Grad. Am Freitag bleibt es weiterhin sehr wechselhaft. Tagsüber sind erneut teils kräftige Regenschauer zu erwarten. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 14 und 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es ist mit einer gleichbleibenden Ozonkonzentration zu rechnen. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser, Platane, Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





In der Peter-Rosegger-Straße kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen.





In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer) Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert. In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA). In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz interessiert

Nichts geht mehr auf der "Niente"-Tour von Wanda. Obwohl Graz gleich dreimal bespielt wird, sind beide Kasematten-Konzerte im Mai sowie das Zusatzkonzert im Freiluftareal der Grazer Messe im Juli restlos ausverkauft.

Die Spritzer am ÖH-Spritzerstand an der Uni Graz werden wohl nicht ausverkauft sein, auch wenn dieser morgen zum ersten Mal heuer seine Standl-Türen öffnet. Neben einem neuen Anstrich gibt es eine zweite Neuerung: Erstmals wird auch Eis vom Bauernhof angeboten. Der (Wein-) Reingewinn fließt übrigens in den Sozialtopf der ÖH.

5. Ausgewählte Event-Tipps

70 Jahre Marshallplan

Österreich und die Steiermark haben vom Marshallplan gewaltig profitiert, die Auswirkungen sind bis zum heutigen Tag erkennbar. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Marshallplans zeigt die WKO Steiermark die aktuelle Jubiläumsausstellung. Die heutige Eröffnung der Ausstellung wird begleitet von einem Vortrag von Hans Petschar, Direktor der Österreichischen Nationalbibliothek.

Anmeldungen unter veranstaltungen@wkstmk.at

WKO Steiermark, Graz. 3. 5., 18 Uhr. Tel. (0316) 602 1234





70 Jahre Marshallplan

Österreich und die Steiermark haben vom Marshallplan gewaltig profitiert, die Auswirkungen sind bis zum heutigen Tag erkennbar. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Marshallplans zeigt die WKO Steiermark die aktuelle Jubiläumsausstellung. Die heutige Eröffnung der Ausstellung wird begleitet von einem Vortrag von Hans Petschar, Direktor der Österreichischen Nationalbibliothek. Anmeldungen unter veranstaltungen@wkstmk.at WKO Steiermark, Graz. 3. 5., 18 Uhr. Tel. (0316) 602 1234

Design & Protest

Die diesjährige Lecture-Reihe des Instituts für Design und Kommunikation der FH JOANNEUM bringt dazu ReferentInnen unter anderem aus Bratislava, Detroit, New York und Portugal nach Graz, um die Rolle von DesignerInnen an konkreten Beispielen zu präsentieren und zu diskutieren. Den Auftakt auf der Murinsel macht Luis Fernandes mit "Other Story, Other Television": In this lecture Fernandes will discuss some of his projects to explore and understand how collaborations, partnerships and international networks to empower a new generation of creators work.

Murinsel, Graz. 3. 5., 18.30 Uhr. Tel. (0316) 54 53 8643



6. Heute ist...

der internationale Tag der Sonne. Dem Wetter scheint dies herzlich egal zu sein. Es bleibt heute wechselhaft und regnerisch. Ganz gibt die Sonne an ihrem Feiertag aber nicht auf und drängt sich zeitweise zwischen den Wolken hervor. Am Freitag beginnt dann die Woche der Sonne, die ihrem Namen erst am Sonntag gerecht werden dürfte.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.