Der Sprung ins Nass ist ab heute auch in den Grazer Freibädern möglich © Gerald Winter-Pölsler

1. Wetter

Trocken. Warm. Überwiegend sonnig. So soll uns der 1. Mai heute erwarten. In der Früh sind Temperaturen bis elf Grad drin, tagsüber klettern die Thermometer auf bis zu 25 Grad.

2. Start in die Bädersaison

Sonne und 25 Grad? Das wird einigen Grund genug sein, um die Freibäder zu stürmen. Denn heute startet die Stadt Graz in die sommerliche Bädersaison, zumindest mit der Auster in Eggenberg und dem Margaretenbad. Das Augartenbad folgt am 12. Mai, das Stukitz- und Ragnitzbad sowie das Bad Straßgang am 19. Mai. Welche Preise die neue Bädersaison bringt, lesen Sie hier.

3. Mai-Aufmärsche

Wer sich vor dem erfrischenden Bad noch politisch betätigen will, hat am Tag der Arbeit dazu Gelegenheit. KPÖ wie SPÖ mobilisieren ihre Mitstreiter und marschieren durch das Grazer Zentrum. Die SPÖ startet mit Frühstück schon um 8 Uhr im Volksgarten und geht dann zum Hauptplatz, die KPÖ folgt zeitversetzt vom Südtiroler Platz zum Eisernen Tor.

4. Messe-Finale

Letzter Tag für die Grazer Frühjahrsmesse. Und angesichts des breiten Angebotes und des hervorragenden Wetters dürfen die Veranstalter bereits jetzt jubeln: Die Messe steuert auf einen neuen Besucherrekord zu. Wer dazu beitragen mag, den erwarten heute noch 482 Aussteller aus zwölf Nationen und ein Vergnügungspark. Letzterer wirbelt bis 21 Uhr.

5. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.