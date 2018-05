Facebook

Der Holzstand in neuem Gewand: Vom 3. Mai bis 29. Juni wird Spritzer und Co. ausgeschenkt © ÖH Uni Graz

"Man bringe den Spritzwein", soll der scheidende Wiener Bürgermeister Michael Häupl gerne gerufen haben. Dieser Ruf wird ab morgen jedenfalls wieder über die Wiesen des Grazer Uni-Campus hallen. Denn am 3. Mai um 16 Uhr eröffnet der traditionelle Spritzerstand - und die ÖH-Verantwortlichen haben einige Neuerungen, die sie servieren.

Am auffälligsten ist das neue Outfit: Der Holzstand wurde neue besprüht. Damit man gleich weiß, woran man ist, hat man groß das ÖH-Logo aufgesprayt und dazu den Slogan "Leert die Becher und füllt den Sozialtopf". Denn darum geht es unterm Strich: "Der Reingewinn fließt in den Sozialtopf der ÖH", sagt ÖH-Vorsitzender Michael Ortner. Und weil Studenten durstig sind, kommt da schon einiges zusammen. "Rund 70.000 Euro", so Ortner waren es zuletzt. Beim Sozialfonds der ÖH können bedürftige Studeten ansuchen und bis zu 1200 Euro pro Semester an Zuschuss bekommen.

ÖH-Spritzerstand: mit neuem Outfit

Zweite große Neuerung: Es gibt Eis! "Erstmals", wie ÖH-Mann Ortner betont. Und zwar frisches Eis vom Winklhof aus Graz-Umgebung. Zusätzlich zum Spritzer gibt es natürlich auch Säfte, Bier, Gin Tonic. Wer Hunger hat, kann ihn mit Pizza oder Baguette stillen beziehungsweise Knabberzeug. Und jeden Mittwoch gibt es Bowle.

Wie immer ist der Spritzerstand ein Stand auf Zeit: Mit Semesterende am 29. Juni wird der Stand wieder geschlossen.