© Martinfoto

"Ohne Rauch, das kann echt was" - mit diesen Worten verkündet ein weiteres Lokal im Grazer Zentrum, dass die Zigarette nach draußen verbannt wird. The Pub am Mariahilfer Platz ist nach dem Office Pub das zweite Irish Pub in Graz, das diesen Schritt den Originalen in Irland nachmacht.

