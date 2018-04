Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die beiden Brüder kamen mit dem Schrecken davon, das Boot konnte nicht geborgen werden © S. Ullrich

Das warme Wetter nutzten am Sonntagnachmittag zwei Brüder aus Graz-Umgebung für eine Bootsfahrt auf der Mur. In Badl waren sie gestartet, gegen 14 Uhr passierten die beiden mit ihrem Schlauchboot die Sohlschwelle des Kraftwerkes in Peggau.

