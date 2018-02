Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der geplatzte Kachelofen © FF Gratwein

Die Feuerwehren von Gratwein und Judendorf-Straßengel mussten am Sonntagabend zu einem Brandeinsatz in das Pfarrhaus von Gratwein ausrücken. Ein alter Kachelofen in einem Arbeitszimmer war vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens geplatzt, dichter Rauch machte sich in den Räumlichkeiten breit.