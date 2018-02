Ein 24-jähriger Arbeiter zog sich Samstagabend bei einem Arbeitsunfall in Wannersdorf in der Stadtgemeinde Frohnleiten Verletzungen unbestimmten Grades zu.

© Jürgen Fuchs

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Weiz gegen 18:30 Uhr in einer Kartonfabrik einen Kartonstau an einer Maschine beseitigen. Dabei geriet er mit der linken Hand in das laufende Förderband und wurde eingeklemmt. Die Betriebsfeuerwehr befreite den 24-Jährigen aus seiner Lage.