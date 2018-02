Die Reiters sind ein ganz besonderer Clan: Gleich neun Familienmitglieder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschfeistritz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Familie Reiter © Juergen Fuchs

Die Tote auf der Autobahn, der tragische Tod eines Kindes, Brände in Waldstein, ein furchtbarer Unfall im Gleinalmtunnel – die Liste lässt sich bei diesem Gespräch endlos fortsetzen, denn am Tisch ist fast alles in Alarmbereitschaft. Seit beinahe 50 Jahren.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.