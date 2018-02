GU Süd„Uns fehlt ein zentrales Thema“

Facebook

"GU Süd"-Vorsitzender Werner Kirchsteiger © KLZ/Eder

Vor kurzem sorgte die Kleinregion GU6 mit einer Zusammenkunft von mehr als 100 Gemeinderäten aus sechs Kommunen für Aufsehen. Das wirft die Frage auf: Was ist eigentlich aus der „GU Süd“ geworden, einem ähnlichen Konstrukt, dem die Gemeinden Gössendorf, Hart bei Graz, Fernitz-Mellach, Vasoldsberg, Hausmannstätten und Raaba-Grambach angehören? Das Fazit, das der derzeitige Obmann – Hausmannstättens ÖVP-Bürgermeister Werner Kirchsteiger – zieht, ist bezeichnend: „Wir haben das Projekt Kleinregion eingestampft und konzentrieren uns auf die Wirtschaftsgemeinschaft. Die gibt es ja schon lange.“

Wer sich allerdings einen regen Austausch erwartet, liegt falsch. Die Ortschefs treffen einander nur zweimal im Jahr, und selbst da scheint es nur um Allfälliges zu gehen, die gemeinsame Hagelabwehr wird abgestimmt sowie über einheitliche Schul- und Elternbeiträge und über Kinderbetreuungsplätze gesprochen. Viel mehr könne man gar nicht planen, so Kirchsteiger, „jedem ist halt das Hemd näher als der Rock“. Er wolle das nicht falsch verstanden wissen. „Wir vertragen uns alle sehr gut“, aber Gemeinsamkeiten gäbe es eben fast keine.

Gössendorfs Ortschef Gerald Wonner (SPÖ) formuliert es so: „Es gibt kaum etwas, dass uns alle gleichermaßen betrifft. Uns fehlt das große, zentrale Thema in der Region.“

Die GU6 habe dieses Thema jetzt mit dem Koralmbau gefunden, „bei uns geht es aber meist nur um kleinere Dinge.“

Nächster Termin der GU Süd: Ende März, Anfang April, so genau weiß man das noch nicht. Dann sollte auch Karl Mayrhold (SPÖ) aus Raaba-Grambach den Vorsitz übernehmen. Dieser winkt aber ab. „Ich schlage vor, dass wir nur noch alle drei Jahre wechseln, das erspart uns allen viel Arbeit.“ Ein Vorschlag, der dem Vernehmen nach angenommen wird.

Ob es künftig auch größere Runden ähnlich dem GU6-Treffen in Premstätten geben werde? „Eher nicht“, meint Kirchsteiger“, „bei so vielen Leuten kommt meist nicht viel heraus.“

