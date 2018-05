Facebook

Der russische Schiedsrichter wird belagert © APA/DANIEL KRUG

9.15 Uhr:

Also ist es erst einmal Zeit für einen starken Kaffee. Heute mit dem eigenen Becher geholt bei McDonald's in der Conrad-von-Hötzendorfstraße, nur einen kräftigen Schluck vom Styria Media Center entfernt. Apropos "Mäki": Der Fastfood-Riese krempelt seinen Auftritt in Graz ab dem Sommer komplett um. Mit Tischservice und so.

Morgenkaffee im Mehrwegbecher Foto © Michael Saria

8 Uhr:

Einen schönen guten... ach, samasi ehrlich: Die Fußballer unter uns finden nur schwer in diesen Freitag. An allen anderen Bundesligatagen sind uns Steirer die Salzburger quasi wurscht und möge der SK Sturm beim Cupfinale die Bullen zähmen - aber das gestrige Ausscheiden der Salzburger gegen Marseille war derart bitter... Tor nach Eckball, der keiner war. Gegegeben vom russischen Schiedsrichter... Wir warten noch, ob Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer nun zum Wodka-Boykott aufruft :-).

Enttäuschung pur in Salzburg Foto © APA/DANIEL KRUG