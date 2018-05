Facebook

© APA/HERBERT NEUBAUER

18:25 Uhr: We fight for the right to Paaaaarty

Das lange Wochenende liegt hinter uns - und mit dem Ausblick auf ein intensives Partywochenende im öffentlichen Raum wünsche ich einen schönen - noch trockenen - Feierabend. Möge der Schlagergarten schunkeln.

Michael Ostrowski, Stammgast beim Schlagergarten Gloria Foto © Ballguide

17:39 Uhr: Dooring

Das ist kein Problem, haben sie gesagt. Da braucht man sich nichts überlegen, haben sie gesagt. Sollen sie halt einen Helm aufsetzen, haben sie gesagt. Und jetzt ist es doch wieder passiert: ein Dooring-Unfall. Sprich: Ein Autofahrer, der ohne zu schauen die Autotür öffnet und damit einen vorbeifahrenden Radfahrer zu Fall bringt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

16:02 Uhr: Ausverkauft x 3

Niente, nichts geht mehr: Das Wanda-Triple in Graz ist ausverkauft. Sowohl die zwei Termine auf den Kasematten als auch das Zusatzkonzert am Messeareal.

14:51 Uhr: Man bringe den Spritzwein

Durstig sind sie, wird den Studierenden nachgesagt. Da trifft es sich, dass die ÖH ihren traditionellen Spritzerstand mit morgen wieder aufsperrt. Warum das zusammenpasst: Weil der Reingewinn des Standes in den Sozialfonds der ÖH fließt. Und das sind wirklich beträchtliche Mengen. Wie viel und welche Neuigkeiten serviert werden, erfährt ihr hier.

12:30 Uhr: Tschik

"Immer mehr Gäste legen darauf wert, nicht mehr stinkend wie ein Aschenbecher nach Hause zu kommen." Bamm. Das sitzt. Und darum und wegen der Gesundheit der Mitarbeiter und wegen der Alibi-Handlung der Bundesregierung stellen immer mehr Wirte ihre Lokal von sich aus auf rauchfrei um. Der nächste in der Runde: The Pub.

10:45 Uhr: Für Unerschrockene

Seit gestern ist es soweit: die Freibad-Saison ist eröffnet! Und zwar in Phase 1 in der Auster in Eggenberg und im Margaretenbad. Für alle Unerschrockenen und Abgehärteten: Infos über die neuen Preise und andere Neuigkeiten gibt es hier.

Das Margaretenbad wartet auf die ersten Gäste Foto © Andrea Rieger

8:39 Uhr: Preiswürdige Grazer

Gute Nachrichten aus Berlin: Die Grazer von Bike Citizen wurden mit dem Fahrradpreis der deutschen Hauptstadt ausgezeichnet. Warum und wofür lesen Sie hier.

08:00 Uhr: Ein Mittwoch wie ein Montag

Guten Morgen und zurück in der Arbeitswoche. Da gibt man sich voll Mühe, holt alles aus sich heraus, versucht, zu beeindrucken - und dann das! Nein, hier ist nicht von den Bayern die Rede, sondern von ... ach, seht einfach selbst!