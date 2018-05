Facebook

17:00 Uhr: Was ist da mit dem Brunnen los

Wie haben einen schönen Brunnen am Gadollaplatz, nur er funktioniert gerade nicht. Ein Techniker Arbeitet gerade daran und weiß, dass ein Kurzschluss der Übeltäter ist. In ein, zwei Wochen werden hier hoffentlich wieder Wasserfontänen in die Höhe schießen Foto © Knes

Dieser Schacht müsste eigentlich voll Wasser sein, ein Kurzschluss verhindert das aber. Die Steuerung des Brunnens funktioniert laut Techniker übrigens ganz ähnlich der von Lichtanlagen, wie etwa bei Konzerten. Foto © Knes

15:00 Uhr: Nostalgische Gefühle

Bei dieser 40 Jahre Alten Postkarte kommen nostalgische Gefühle auf...

13:45 Uhr: Aufatmen bei Grazer Vereinen

Fünf Prozent der Förderungen für Vereine wurden zurückgehalten, betroffen waren Sozial-, Wirtschafts-, Kultur- oder Frauenbereich. Nun werden sie doch ausgezahlt, wie Gerald Winter-Pölsler in Erfahrung gebracht hat.

10:40 Uhr: Mitwippen zu Brass-Klängen

Es ist Grazer Messe. Beim Eingang vor der Stadthalle werden die Gäste von einer Brass-Band begrüßt. Die schwungvolle Musik scheint auch in der Gegenüber liegenden Kleine Zeitung Redaktion gut anzukommen: Die Fenster sind noch immer offen und manche Kollegen wippen sogar zur Musik.

08:30 Uhr: Die Stadt ist wieder im Normalzustand. Vorerst

Guten Morgen! Gestern Abend bzw. Nacht war Graz im Ausnahmezustand: Klanglicht hat Tausende in die Innenstadt gelockt. Heute Morgen ist alles wieder beim Alten - bis es am Abend noch einmal klanglichtet. So wie gestern gibt es davor auch wieder viel Sonne! Falls Sie sich auch schon fragen, wann die Grazer Freibäder wieder aufmachen, schauen Sie hier vorbei!