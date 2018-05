Facebook

Christoph Postl (l.) und Chris Magerl © (c) Maximilian Martin Wolf

Der eine, Chris Magerl (39) wandert musikalisch seit zehn Jahren solo, der andere, Christoph Postl (43) ist seit zehn Jahren „Band-Mama“ der Rosetti Sisters. Ein Doppel-Interview zum Jubiläum.



Starten wir mit einer Zeitreise: Wir schreiben das Jahr 2008 – was plant ihr mit eurem neuen Musik-Projekt?

CHRIS MAGERL: Meine Solo-Sache ist ein Nebenprojekt zu meiner Band „Once Tasted Life“, die noch größer werden soll. Für den abgespeckten Rahmen in kleinen Clubs mit vielleicht 50 Leuten, meiner Gitarre und mehr Zeit für Erzählungen starte ich solo – auf der großen Bühne gibt es dazu keinen Platz.

CHRISTOPH POSTL: Und ich bin 2008 gerade bereit, die Welt zu erobern. Nach einer Trennung dreht sich diese für mich langsam wieder. Viele Lieder wurden geschrieben in dieser spannungsgeladenen Zeit. Ich spielte – immer wieder mit anderen – und verknüpfte Roadtrips mit Musik, egal ob in Amsterdam, Berlin oder Kalifornien.

MAGERL: Mir ist es anders ergangen als Christoph. Ich war eigentlich noch nicht an dem Punkt, wo alles hat neu sein müssen. Doch als Einzelpersonen der Band waren wir dann 2009 an einem Punkt, wo uns das Leben eingeholt hatte – mit Arbeit, Umzügen etc. schafften wir es nicht mehr ständig zu proben und lösten uns auf.

Was hat gefehlt, um von der Musik leben zu können?

MAGERL: Es ist kurz alles extrem gut gerannt – das Punk-Ding war riesig. Wir kamen zu Touren nach Kanada, ins Baltikum. Ich habe geglaubt, das läuft immer so weiter. Aber das stimmte natürlich nicht.

Kann man es von Graz aus überhaupt schaffen?

POSTL: Wenn alles zusammenpasst, ist alles möglich, aber du musst mental stark sein. Wir hatten diesbezüglich gar keinen Plan, stellten uns einfach auf die Straßen. Dass dabei kein Berühmtwerden rausgekommen ist, ist mir schon recht. Mir ist es das Wichtigste, meinen eigenen Sound zu machen – und viele mit Vertrag müssen sich verbiegen. Da beeindruckten mich ja die Uptown Monotones – sie spielten als Grazer Band in der ORF-Show und ließen sich danach dennoch nicht knebeln. Ihrem Erfolg tat das keinen Abbruch.

MAGERL: Ja, es geht, wenn auch selten – Granada mit Thomas Petritsch ist so ein Beispiel. Mir ist es heute aber auch sehr recht, den ganz großen Durchbruch nicht geschafft zu haben. Aber am Anfang hatte ich schon ein sehr naives Bild – inzwischen sind halt viele Puzzleteile dazugekommen. Heute bin ich froh, meinen Job mit fixem Gehalt zu haben. Und auch in diesem Job geht es um die Geschichten von Menschen.

Ihr arbeitet beide mit jungen Menschen – Christoph als Lehrer, Chris als Sozialarbeiter. Könnt ihr jungen Musikbegeisterten etwas mitgeben? Erreicht ihr mit diesen Erfahrungen auch eure Jungen?

POSTL: Ich mache elementare Musik – das ist Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeit. Gerade in Klassen, die immer heterogener werden, ist die Musik ein Riesengeschenk. Es ist der Schlüssel zu den Menschen.

MAGERL: Bei mir ist es eher so, dass sie sich mehr für deutschen Gangster-Rap begeistern als für meine Musik. Die Tatsache, auf der Bühne zu stehen, und was das bedeutet, verstehen sie aber schon. Und es gilt der gleiche Mechanismus wie bei mir damals – ich bin damals auf dieses MTV-Ding reingefallen, wo man nur die Oberfläche gesehen hat, auf der Bands wie Nirvana schnell die Welt eroberten. Und heute sehen die Jungen in den Musikvideos Rapper mit fetten Autos und schönen Frauen – und denken, so gelingt der Aufstieg. Bei vielen endet der Weg aber nicht im Goldenen Palast, sondern im Gefängnis.

Was braucht diese Generation also?

POSTL: Es hilft, wenn sie etwas machen können, was Sinn macht.

MAGERL: Eine Perspektive! Viele glauben, sie seien nur dann etwas wert, wenn sie ganz viel erreicht haben.

Eine Parallele von euch beiden scheint, achtet man auf Songtexte, die Mur zu sein.

POSTL: Schon 2009 spielten wir das erste Konzert für die Mur. Und jetzt kommt das Kraftwerk und aus meiner Sicht jede Menge Zerstörung.

MAGERL: Mit meiner ersten Band „Sick of Silence“ thematisierten wir noch typische Sachen wie Globalisierung und Co. Irgendwann bin ich dann draufgekommen, es gibt auch über Graz viel zu erzählen. Und die Mur ist wichtig für Graz. Wasser verändert Städte und Leute. Und wenn man mit einem Gewässer in der Stadt etwas macht, verändert man meiner Meinung nach viel mehr.

Du sprachst schon an, in deiner Anfangszeit gab es einen großes Punk-Hype. Wie hat sich die Grazer Musikszene in den letzten zehn Jahren verändert?

MAGERL: Subjektiv ist die Musikszene unübersichtlicher geworden. Es gibt wohl ganz viele gute Bands, von denen man einfach nichts mitbekommt – mein Eindruck ist, dass das Ganze nicht mehr so vernetzt ist. Generell gibt es Strömungen, die es für die Musiker heute auch nicht leichter machen. Der Druck ist höher geworden – auch für die kleinen Clubs, wo kaum noch jemand ohne kommerziellen Blick auskommen kann.

POSTL: Ich merke Veränderung vor allem, wenn es um Förderansuchen von Musikern geht. Mit Barrierefreiheit hat das nichts mehr zu tun.

In den nächsten Tagen stehen eure 10-Jahres-Konzerte an.

MAGERL: Ja, und das im Orpheum in Vollbesetzung und mit vielen befreundeten Bands. Das Besondere bei mir: Ich werde erstmals alle Nummern vom Album „New Season“ spielen.

POSTL: Und wir sind im TamTam. Wer ein bisserl tanzen will, ist bei uns richtig.

Jubiläumskonzerte Christoph Postl (43) ist die "Band-Mama" der Rosette Sisters - rund um Marco Jandl, Heinz Wallner, Wolfgang Pucher und Kolja Radenkovic. Sie spielen ihren funkigen 10er morgen, Montag 30.4. im Tamtam (Keesgasse 3)



Chris Magerl (39) war mit den Rockbands "Sick of Silence" und "Once Tasted Life" erfolgreich. Seine neue Solonummer "Now is the time" wird beim 10-Jahres-Konzert präsentiert. Orpheum, 3. Mai, 19.30 Uhr.

