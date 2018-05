Das starke Unwetter Mitte April hat in Graz Spuren hinterlassen - in jeder Hinsicht.

Ein Schauspiel der Gewalten am Grazer Himmel © LR Clemens Humeniuk

Der erste Notruf erreichte die Grazer Berufsfeuerwehr an diesem 16. April um 18.07 Uhr. Anschließend stand das Telefon nicht mehr still. „Insgesamt sind bei uns an diesem Tag 534 Notrufe eingegangen“, so Heimo Krajnz, stellvertretender Branddirektor. „Nach Erkundung der Lage“ habe man letztlich 250 Einsätze durchgeführt. „Betroffene Grazer haben verstanden, dass zehn Zentimeter Wasser im Keller keine unmittelbare Gefahr darstellen. Und dass wir uns auf kritische Einsätze konzentrieren.“

