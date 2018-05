Facebook

Die in Einzelteile zerlegte Iljuschin wurde wieder zusammengebaut © Hotel Novapark

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit - in der Grazer Fischeraustraße wird am 22. Mai ein Flugzeug auf das Dach des Hotels Novapark gehoben. Per Kran.

