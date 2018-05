Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Brand im Grazer Bezirk Gries © Beate Pichler

Zu einem Einsatz im Grazer Bezirk Gries wurde die Grazer Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sontag gerufen. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus wollte sich ein 15-Jähriger gegen 23 Uhr etwas zu essen machen. Er schaltete die Herdplatte ein, ließ das Kochgut jedoch später unbeaufsichtigt.

