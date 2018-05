Kleine Zeitung +

KiMoNo Spender will Kinderärzte-Notdienst retten - und bleibt auf Spende sitzen

Seit 1. April gibt es ja keinen Notdienst der Kinderärzte in Graz mehr. Jurist will mit 20.000 Euro aushelfen, niemand will allerdings das finanzielle Geschenk annehmen.