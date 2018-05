10 Jahre "Designmonat Graz": Bevor am heutigen Samstag das Programm offiziell startet, wurden Sitzmöbel in der Grazer Innenstadt aufgestellt.

Südtiroler Platz: Machen Sie es sich gemütlich! © CIS/Podesser

"Zum 10. Mal in Folge verwandelt der Designmonat Graz die Stadt heuer in eine urbane Designzone", versprechen die Organisatoren. Nach der Eröffnungsfeier am Freitagabend startet am heutigen Samstag das bis zum 3. Juni laufende Programm.

