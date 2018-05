Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Slowenien leben rund 480 Braunbären © Fotolia



Natürlich wird solchen Meldungen sofort nachgegangen. Am Mittwoch soll am Buchkogel bei St. Martin an der Grazer Stadtgrenze ein Braunbär gesichtet worden sein. Das Tier soll auf eine Fichte geklettert sein, woraufhin die Beobachter, zwei als naturkundig geltende Wanderer, das Weite gesucht haben.

