Den kompletten Freitagnachmittag über stand Graz vielfach still. Übers Wochenende wird zudem noch eine Röhre des Plabutschtunnels gesperrt.

Ab 20 Uhr wird auch noch eine Röhre des Plabutschtunnels gesperrt © Juergen Fuchs

Dieser Freitag ließ Autolenker in Graz kaum durchschnaufen: Den ganzen Nachmittag über stand der Verkehr in vielen Straßenzügen still, zahlreiche Öffi-Linien hatten Verspätung.

