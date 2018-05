Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Seit über fünfzig Jahren gibt es auf dem Bauernmarkt am Lendplatz den Stand der Familie Kiendl. Vor dreieinhalb Jahren hat Barbara hier ihre Mutter Helgard abgelöst, die davor den Stand geführt hatte.

Barbara Kiendl bringt ihre Ware freitags und samstags auf den Lendmarkt. © Georg Tomaschek

Seit dreieinhalb Jahren führt Barbara Kiendl einen Marktstand am Lendplatz. Auf dem Hof der Familie in Hitzendorf wohnen inzwischen vier Generationen, die Arbeit wird gerecht aufgeteilt: "Mir gefällt, dass unser Betrieb so vielseitig ist. Mein Beruf ist dadurch sehr abwechslungsreich.", erzählt Barbara Kiendl.