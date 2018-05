Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wie ein britischer Offizier 1945 in der Oststeiermark die Liebe seines Lebens fand.

Birkfeld im Jahr 1938 © KK

Sein Auftrag war pikant und führte ihn durch ein vom Krieg traumatisiertes und verheertes Land. Harold Smith, Captain des 58. Anti-Tank-Regiments der 46. Britischen Infanterie-Division, sollte im Juli 1945 „in einer kleinen Marktgemeinde namens Birkfeld“ die verbliebenen Russen in die russische Besatzungszone nach Niederösterreich schicken. Zu diesem Zweck wurde der britische Offizier von Friesach in Kärnten aus losgeschickt. Er fuhr über Judenburg, Leoben, Bruck/Mur und Graz in die Oststeiermark.

