Die Unfallstelle auf der A 2 © Michael Wappl

Erst Mitte April gab es wenige Kilometer entfernt einen ähnlichen Unfall, bei dem ein umgekippter Lkw den Verkehr im Großraum Graz lahmgelegt hat, nun ist es wieder passiert: Freitagvormittag um ca. 9 Uhr ist auf der Südautobahn (A 2) im Baustellenbereich zwischen Graz-West und Graz-Ost in Fahrtrichtung Wien ein Unfall passiert, bei dem aus bisher unbekannter Ursache ein Lkw mit Gefahrengut umkippte. Der Lkw blockiert dabei beide Fahrstreifen. Geladen ist laut Polizei ein fester gefährlicher Stoff. Die Asfinag berichtet, dass eine geringe Menge des Gefahrengutes ausgetreten sei. Der LKW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen >>finden Sie hier<<

Es gibt starken Rückstau. Die A 2 in Richtung Wien ist in diesem Bereich komplett gesperrt. Zudem wurde die A 2 und die A 9 jeweils vor dem Knoten Graz-West komplett gesperrt und eine großflächige Umleitung über die A 9 und durch das Grazer Stadtgebiet bzw. weiter in Richtung Wien über die S 35 Brucker Schnellstraße und die S 6 Semmering Schnellstraße eingerichtet. Die Dauer der Sperre kann derzeit laut Asfinag noch nicht eingeschätzt werden.

Video vom Einsatzort

Achtung, Autofahrer! Laut Meldungen von Lenkern aus dem Stau gibt es Autofahrer, die beim Knoten Graz-West rückwärts zur Ausfahrt Seiersberg zurückfahren. Bitte um besondere Vorsicht.

Die, auch das Rote Kreuz ist im Einsatz.

