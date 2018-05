Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Boden am Tummelplatz hätte ja eigentlich eine schöne Pflasterung. Über den ganzen Platz verteilte Ausbesserungen aus Asphalt trüben aber die Erscheinung. Wir haben nach gefragt warum das so ist und ob sich das ändern soll.

© David Knes

Warum sieht der Boden am Tummelplatz so aus, wie er aussieht? Vor allem Leitungen hätten in den letzten Jahren immer wieder umgebaut werden müssen. Dies sei zuletzt nur noch behelfsmäßig geschehen, weil ja eine Sanierung des Platzes relativ kurz bevorstehe. Diese soll im Rahmen der bestehenden Gestaltung geschehen, heißt es vom Stadtplanungsamt.