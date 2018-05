In den sozialen Medien wird schon gerätselt: Am Donnerstag postete Tommy Lee (Ex-Mötley Crüe und Methods of Mayhem) ein Foto, das ihn am Fahrrad am Schloßbergplatz zeigt, seine Verlobte Brittany Furlan ist parallel beim Sightseeing am Hauptplatz zu sehen.

© tommylee, brittanyfurlan/Instagram

"Tomorrow’s grime scene in that mountain behind me!", schrieb Tommy Lee am Donnerstagabend auf Instagram, das Foto dazu zeigt ihn cool vor dem Kriegssteig am Schloßbergplatz posierend - auf einem Fahrrad. Der Hintergrund dazu ist rasch erklärt: Der ehemalige Drummer von Mötley Crüe, bekannt durch eine lange Liste an Exzessen (in Ultrakurzform: Scheidung von Heather Locklear nach einem Seitensprung am Pornoset, Ehe mit Pamela Anderson samt weltberühmtem Sexvideo, zahlreiche Nackt-Auftritte auf der Bühne, noch viel mehr Gewalt-, Alkohol- und Drogendelikte) ist gerade in der Stadt, weil er Freitagabend als DJ auftritt.

