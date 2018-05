Facebook

Die Bertha von Suttner Schule © KK

Gestern Vormittag eskalierte ein Elterngespräch an der Volksschule Bertha von Suttner in Graz. Als eine Mutter bei einem Gespräch mit Lehrern und Mitarbeitern vom Jugendamt zu schreien und toben begann, alarmierte die Direktorin die Polizei. Die musste schließlich mit zwei Streifen und fünf Beamten anrücken. Die Frau ließ sich nicht beruhigen, wehrte sich, wurde am Boden fixiert, verletzte zwei Polizisten leicht und wurde in die Landesnervenklinik Sigmund Freud eingeliefert.

