Nun war es so weit: Nördlich der Grazer Radetzkybrücke wurde eine zweite "Ersatzbrücke" für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Die Hintergründe.

Weg frei für Radfahrer und Fußgänger © Christian Penz

Still und heimlich erhielt nun ein spektakuläres Projekt in Graz grünes Licht: Jene Behelfsbrücke nördlich der eigentlichen Radetzkybrücke, die ein Jahr lang Fußgänger und Radfahrer auf dem Laufenden halten soll, wurde in Betrieb genommen.

