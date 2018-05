Facebook

Schloßbergbühne Kasematten © Utri

"So etwas hat es noch nie gegeben. Allein unser Opern-Block im Juni ist jetzt schon zu 80 Prozent ausverkauft." Spielstätten-Chef Bernhard Rinner ging selten mit so großer Euphorie in ein Sommerprogramm wie heuer. Die Präsentation der Schloßbergbühne Kasematten-Höhepunkte liest sich wie ein Who is Who der jeweiligen Szene - von Kabarett und Techno bis zu Metal und Philharmonikern.

