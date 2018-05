Am heutigen Donnerstag werden in Graz gleich mehrere Buslinien umgeleitet. Der Grund ist eine Laufveranstaltung.

Einige Fahrgäste werden am 3. Mai umgeleitet © Jürgen Fuchs

Läufer haben heute Vorrang: Der Raiffeisen-Businesslauf am 3. Mai sorgt in Graz auch für einige Änderungen beim Fahrplan der Graz-Linien. So werden in der Zeit von 18 bis voraussichtlich 20.30 Uhr gleich mehrere Buslinien umgeleitet hzw. geteilt geführt.

