Wir durften Radu Podac begleiten © Michael Schäfl

Ein Parkplatz in der Waltendorfer Hauptstraße in Graz, es ist 3.30 Uhr in der Nacht. Während ich mich dem Schein der Reklametafel langsam nähere, biegt hinter mir schon ein Auto auf den Parkplatz ein. Endlich. Meine erste menschliche Begegnung seit einer gefühlten Ewigkeit. Abgesehen von einzelnen betrunkenen Fortgeh-Heimkehrern, die - wie auch immer - noch Motivation gefunden haben, mit dem Hund Gassi zu gehen. Bevor sie dann daheim angekommen (schlaf-)trunken ins Bett plumpsen.