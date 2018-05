Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Geöffnete Fahrertür gefährdet Radler (Sujetfoto) © Jürgen Fuchs

Die Grazer Polizei sucht nun nach der unbekannten Lenkerin. Gegen deren Fahrertür ist am Mittwoch in der Paulustorgasse eine 20-jährige Radfahrerin geprallt. Die Radlerin verletzte sich leicht. Hinweise an die Verkehrsinspektion Tel. 059 133 65 4110.