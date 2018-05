Facebook

© KLZ/Hassler

60,8 Liter Regen pro Quadratmeter - nicht in einem Monat, sondern in einer halben Stunde: So heftig fiel das Unwetter Mitte April in Graz-Straßgang aus. Die Folgen damals: Der Citypark wurde überschwemmt, eine Unterführung samt Straßenbahn geflutet, die Feuerwehr rotierte im Dauereinsatz.