Fifteen Seconds Grazer bringen Festival in Detroits legendäres Cobo Center

Was "Fifteen Seconds" in den USA plant. Außerdem: Amazon, Facebook und Uber kommen im Juni nach Graz.

In Graz (Bild) bereits gut etabliert, findet das Fifteen Seconds Festival heuer erstmals in Detroit statt © Fifteen Seconds/Pommer

Eröffnet wurde es 1960, heute beherbergt das Cobo Center auf seinen 67.200 Quadratmetern Ausstellungsfläche mit der „Detroit Auto Show“ Jahr für Jahr eine der größten und bedeutsamsten Branchenmessen.

Nun rückt das geschichtsträchtige Veranstaltungszentrum ins Visier eines steirischen Jungunternehmens. Am 20. und 21. September nämlich wird Fifteen Seconds, bekannt durch die gleichnamige Grazer Konferenz, in Detroit erstmals außerhalb Österreichs helle Köpfe aus unterschiedlichen Branchen zusammenführen. "2000 Besucher" ruft Fifteen-Seconds-Boss Stefan Stücklschweiger als Ziel in Jahr eins aus, um schnell zu ergänzen: "Prinzipiell sehen wir in den USA riesige Wachstumschancen."

Inhaltlich soll die Veranstaltung das bieten, was Stücklschweiger & Co. in Österreich etabliert haben: nämlich eine thematisch breit angelegte und besonders in die Zukunft gerichtete Konferenz.

5000 Gäste als Ziel in Graz

Bevor das Festival aber zum ersten Mal in den USA über die Bühne geht, wollen die Steirer auch heuer wieder in der Heimat ein Ausrufezeichen setzen. Am 7. und 8. Juni wird die Grazer Stadthalle Festivalzentrum, zum fünften Geburtstag der Veranstaltung sollen 5000 Gäste kommen.

Als Referenten wurden schon jetzt zahlreiche bekannte Namen an Bord geholt, inhaltlich meist mit Kompetenzen aus den Bereichen Marketing, Technologie und Medien ausgestattet. Neben Facebook-Manager Jay Hammonds etwa wird auch Molly Nix vom umstrittenen US-Fahrdienstvermittler Uber oder Kodaks Technikvorstand Asim Qureshi in Graz sprechen.

Ebenso auf steirischer Bühne zugegen: Kei Shimada, bei IBM für die Innovation im Unternehmen zuständig, und Amazons Alexa-Verantwortlicher Max Amordeluso.

