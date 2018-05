Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Haslmayr und Claudia Grillenberger mit ihrem Latein-Professor Franz Hasenhütl beim Ovid-Wettbewerb in Sulmona © Hasenhütl

Vokabel pauken, Zeitformen auswendig lernen, eine tote Sprache, die niemand mehr spricht: All das verbinden unzählige Schüler mit Latein. Dass es gänzlich anders geht, zeigen Claudia Grillenberger und Martin Haslmayr vom Akademischen Gymnasium in Graz. Sie haben die Sprache der alten Römer zu ihrem Lieblingsfach gemacht – und das mit Erfolg: Martin, 17, belegte im April beim international besetzten Ovid-Bewerb Platz vier – er war damit bester Österreicher und einziger Nicht-Italiener auf den Top-Plätzen. Claudia, ebenfalls 17 Jahre alt, wurde im März bei der Eurolingua beste Latein-Schülerin der Steiermark, kam bei der Bundesolympiade auf Platz zwei und nahm ebenfalls beim Ovid-Bewerb in Sulmona teil, dem Geburtsort des großen römischen Dichters.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.