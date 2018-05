Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Neben der SPÖ ging auch die KPÖ in Graz auf die Straße. Wie früher sah man Elke Kahr und Ernest Kaltenegger marschieren: für leistbares Wohnen oder (neu) gegen den 12-Stunden-Arbeitstag.

KPÖ-Kundgebung in Graz

Elke Kahr, Ernest Kaltenegger & Co. von der KPÖ © Danner

"12-Stunden-Arbeitstag? Seid´s deppert?" Gewohnt scharf traten die KP-Studenten gegen Pläne des Bundes auf. Auch in Graz, wo laut Angaben der Partei 1400 Sympathisanten am 1. Mai an der Kundgebung teilnahmen.

