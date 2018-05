Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Minus 13 Prozent: Die Zahl der Arbeitslosen geht in Graz zurück. Mit welchen Maßnahmen die Stadt versucht, den Trend zu stärken.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Magna, einer der größten Arbeitgeber in Graz, hat Mitarbeiter im großen Stil aufgenommen © Jürgen Fuchs

Gute Nachrichten am 1. Mai, dem Tag der Arbeit: Die Zahl der Beschäftigten in Graz steigt und steigt, die Zahl der Arbeitslosen sinkt. Kurz: Der Lage am Grazer Arbeitsmarkt entspannt sich. Graz profitiert dabei enorm von der allgemein guten Konjunktur, entwickelt sich aber besser als der Österreich- und Steiermarkschnitt.