Die beiden Grazer Parteichef Michael Ehmann (SPÖ) und Elke Kahr (KPÖ) © Alexander Danner (2)

List-Halle, Hauptplatz, Schloßberg, zuletzt Volksgarten – die Grazer SPÖ schlug in Sachen 1. Mai in den vergangenen Jahren einen wahren Zickzack-Kurs ein. Dieses Hin und Her steht prototypisch für die Orientierungslosigkeit, die die Grazer Genossen befallen hat – und die die SPÖ bei der Graz-Wahl bei 10 Prozent aufschlagen ließ.