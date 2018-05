Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Tumult am Rande eines Kleinfeld-Turniers. Beteiligte zerstreuten sich, bevor Polizei sie vernehmen konnte. Es dürfte auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Am Rande eines Fußballturniers flogen die Fäuste © Smileus - Fotolia

Nicht nur temperaturmäßig ein hitziger Sonntag wurde es in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung): Gegen 16 Uhr kam es bei einem Kleinfeld-Fußballturnier zuerst zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen mehreren Zusehern. Am Ende stand eine Rauferei am Parkplatz mit rund 30 Personen. Dabei soll sogar ein Messer zum Einsatz gekommen sein.